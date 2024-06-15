محافظ المنوفية يتفقد مؤسسة تربية البنات بكفر المصيلحة ويقدم العيدية للأيتام.. صور

زار اليوم السبت اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بكفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك فضلاً عن الاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، رافقه خلالها اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ومحمد موسى رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، ومحمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.

ووزع محافظ المنوفية العيدية على الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بالعيد فضلاً عن دعم الدار بمواد غذائية ولحوم، كما حرص على تبادل الحديث مع عدد من فتيات الدار للاطمئنان على حسن معاملتهم والتعرف على كافة ما يحتاجونه من دعم لتوفيرها لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع.

مواد غذائية مجانية على عمال الدار

وقام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال الدار دعماً لهم ومشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تفقد محافظ المنوفية حديقة الطفل بشبين الكوم للوقوف على مدى الجاهزية الكاملة والاستعداد التام لاستقبال المواطنين للاحتفال بمظاهر العيد والتأكد من توافر كافة الخدمات المقدمة لهم، بحضور هناء عقيلة رئيس حي غرب.

وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بضرورة الاعتناء بالحديقة وتزويدها بالأشجار والزهور لتصبح متنفساً طبيعياً للمواطنين وخلق مظهر حضاري وجمالي لهم، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميداني على كافة الحدائق والمتنزهات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال جموع أبناء وأهالي المحافظة خلال إجازة العيد لإضفاء جو من السعادة والفرحة ، فضلاً عن تكثيف زراعة الأشجار المثمرة والزينة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وكذا بالمصالح والمنشآت الحكومية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار ومضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

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