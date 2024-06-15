استمتع بالعيد وذاكر.. نصائح لطلاب الثانوية العامة لقضاء إجازة سعيدة

تتزامن امتحانات طلاب الثانوية العامة والجامعات مع إجازة عيد الأضحى المبارك وسط حالة من القلق والتوتر، خاصة أن طلاب الثانوية العامة سيواصلون امتحاناتهم بعد أسبوع من العيد خلال أواخر شهر يونيو، وهو ما يعني أن أغلبهم لن يستمتع بإجازة العيد والتنزهه وتجمعات الأهل والأصدقاء مما يؤثر سلبا على تركيزهم في المذاكرة.

لذلك نقدم في هذا التقرير عددا من النصائح والإرشادات الهامة والمفيدة التي يستطيع طلاب الثانوية العامة والجامعات الاستفادة منها في تنظيم وقتهم ما بين المذاكرة والاستمتاع بإجازة العيد.

أمر طبيعي

وأكد خبراء وأساتذة علم النفس التربوي أن ما يعانى منه طلاب الثانوية العامة على مدار الأيام السابقة من التوتر والقلق أمر طبيعي ولكن لا يزيد عن درجه الخوف والهلع بسبب المذاكرة والاستعداد للامتحانات، لذلك فالطلاب لابد أن يحصلون على راحة لمدة يوم واحد وهو يوم العيد، وقد يكون مقتصرا على ساعات محددة للاستمتاع بالجو الأسري .

افصل وركز

حاول أن تفصل بين جو المذاكرة، وركز في الاستمتاع بهذه الساعات القليلة حتى تستعيد نشاطك وتتمكن من المذاكرة جيدا بعدها دون عناء .

يجب وضع جدول للمذاكرة خلال إجازة العيد، حتى لا يضيع دون استفادة واجعل جدول محددا بعدد الساعات وتقسيم المنهج خلالها.

أيضا علي الطلاب أنه يحاولوا الابتعاد عن أماكن التجمعات العائلية، والحصول علي مكان هادئ تماما حتى لا تفقد تركيزك خلال ساعات المذاكرة.

وحصول الطالب على راحة واسترخاء من المذاكرة لمدة 20 دقيقة على الأقل كل ساعتين، حتى تتمكن من إراحة ذهنك، ومقاومة الشعور بالإرهاق والتعب.