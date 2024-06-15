الأدلة الجنائية تفحص حريق مصنع الموسكي

بدأت نيابة الموسكي، التحقيق في واقعة اشتعال النيران في أحد المصانع وامتدادها الي العقارات المجاورة، وكشفت التحقيقات الأولية أن ماسا كهربائيا بسبب درجات الحرارة أدى إلى اشتعال النيران.

وبدأت الأدلة الجنائية، فحص أسباب الحريق، وحصر التلفيات، وأمرت النار بندب لجنة فنية، لفحص أساليب المان والسلامة المتبعة في المصنع من عدمه، واستدعاء مالك المصنع لسؤاله، وكذلك العاملين فيه.

وتبين من المعاينة أن النيران أتت على ما بالمصنع كله.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق، نشب داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق، امتد إلى سطح عقارين كان بهم ورش و3 مخازن بمنطقة الموسكي.

‎تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا، من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق عبارة عن ورش أحذية، امتد لأعلى سطح عقارين.

و‎دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على النيران.

‎وحرر محضر بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

