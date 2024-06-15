مصرع شخص وإصابة 7 في حادث سير بالمنيا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 7 آخرون، اليوم السبت، في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي.

تلقي اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ملوي يفيد بتصادم سيارة نصف نقل بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي شمال كمين البرشا.

أسفر الحادث عن مصرع (زينب سيد إمام 57 سنة ) وإصابة كلا من، (شيرين رضا أبو القاسم 23 سنة مصابة بسحجات وكدمات -روقينا رجب احمد 5شهور سحجات وكدمات -هاني رضا أبو القاسم 40 سنة كسر بالركبة اليمني -عبير صبري عبد الرحمن 23 سنة كسر بالذراع الأيمن -محمود إبراهيم محمد 41 سنة كسر بالذراع والساق الأيمن -إياد محمود إبراهيم 8سنوات سحجات وكدمات بالجسم -إبراهيم محمود إبراهيم 10 سنوات فاقد للوعي -) جميعهم مقيمين ديرمواستم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى ملوي التخصصي وتم نقل المصابين لذات المستشفى.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.