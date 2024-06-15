الفسيخ والفتة والممبار والبط.. أشهر الأكلات المفضلة لأهالي كفرالشيخ في عيد الأضحى

تعتبر محافظة كفر الشيخ من المحافظات الريفية والساحلية في نفس الوقت، مما يجعلها لها طابع خاص يجمع بين طابع أهل الريف والساحلي في نفس الوقت، ومع قدوم عيد الأضحى المبارك، تشتهر المحافظة بأكلات مميزة بها، خاصة بها.

وبسبب الظروف والأحوال المالية المتفاوتة بين قدرة كل شخص في الإنفاق على الطعام ، وأيضاً بسبب البعد الجغرافي حيث تعد المحافظة ثالث محافظة من حيث المساحة ، وهناك 3 مراكز تطل على البحر المتوسط ، وهي بلطيم، وبرج البرلس ، مطوبس ، فضلاً عن أطلالة مراكز أخري علي النيل وهي فوه ودسوق ومطويس، ومراكز ثالثة تطل على بحيرة البرلس ، وهي الرياض، وسيدي سالم ، والبرلس ، ومطوبس، فضلاً عن وجود أكبر مزارع سمكية علي مستوي الجمهورية، هذه الطبيعة البحرية والنيلية الخاصة ،جعلت ساكنيها ، تُفضل أكل الفسيخ في عيد الأضحى المبارك أول يوم .

الفسيخ أكلة مفضلة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

كل هذه المميزات السابق ذكرها جعل أهالي محافظة كفر الشيخ، يعشقون أكل السمك ، و يعشقون أكل “ الفسيخ واليدين المملح ، خاصة في ثاني وثالث أيام العيد ، حيث تعد كل أسرة ما يكفيها ويكفي زوراها ، بل ويرسلون لأبنائهم المسافرين خارج البلاد منها كوجبة مفضلة.

ويتجمع مواطني كفر الشيخ حول المائدة المطعمة بالبصل والليمون الممزوج بالخل ، ويقومون بخبز " الرقاق البلدي أو العيش التخين، أو القرص الفلاحي" لالتهام هذه الأكلة المحببة " للجميع الصغير والكبير.

ومن عادات الأسر خاصة القاطنين في المدن، الخروج للمتنزهات والحدائق وشواطئ النيل أو البحر المتوسط أو الزراعات الخضراء لتناول الفسيخ بعيداً عن المنازل والرائحة التي تمكث عدة ايام فيها حال تناول الفسيح بها .

وأما الأسر التي لا توجد لديها الخبرة الكافية في تصنيع الفسيخ ومن ليس لديها الرغبة في ذلك ، فتلجاء بشرائه من محلات بيع الفسيخ في مدن دسوق وفوه وسيدي سالم والحامول وبيلا وكفر الشيخ ، ويقوم العديد ممن المواطنون من محافظات كثيرة من مصر ، بطلبه خصيصاً من هذه المحافظات بسبب شهرتها في صناعة الفسيخ ، الذي يأتي من المزارع بمواصفات معينة خصيصاً لهذا الغرض .

ويصل ثمن الكيلو من الفسيخ الممتاز هذا العام 2024 ، قرابة 300 جنية للكيلو زنة حبتين للكيلو ، وزنة 4 حبات للكيلو 200 جنية ، بينما يصل ثمن السردين البلدي المملح 80 جنية للكيلو، وذلك بعد ارتفاع اسعار السمك .

كما يقبل أهالي كفر الشيخ ، علي تناول فتة اللحمة بالخل والتوم والصلصلة ، في عيد الأضحى المبارك ، وآخرين يفضلون البط والحمام وجلاش اللحمة ، مع الممبار كأكلات مفضلة لدي من لا يستطيعون دفع ثمن الأضحية.

ويقبل الكثيرون علي أكلات أخري مثل الكرشة ولحمة الرأس وغيرها ، يصل سعر كيلو الكرشة لـ90 جنية والممبار 100جنية ولحمة الرأس 85 جنية والكوارع 180 جنية للرجل الواحدة ، وهذه الأكلات يتم تناولها بالمنازل فقط ، حيث لا تؤكل ولا تقدم الإ ساخنة مع الشوربة والفتة ووسط لمة العيلة .

ويحرص آلاف المواطنين بكفر الشيخ علي الإشتراك في الأضحية كشعيرة إسلامية ، حث عليها الإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، امتثالاً لأوامر الله ، بعد قصة الفداء الشهيرة بين نبي الله ابراهيم وإسماعيل ، ويتراوح عدد المشتركين مابين 3 ، 5 ,7 علي حسب القدرة المالية ، كما يتراوح سعر السهم في الأضحية في الشركاء ال7 مابين 13 إلي 15 ألف جنيه .

ويصل ثمن الخروف مابين 10 إلي 15 ألف جنيه ، والماعز مابين 8 إلي 12 ألف جنيه وسعر النعجة إلي 9 آلاف جنيه .