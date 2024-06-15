يورو 2024.. ساكاماكا يقود تشكيل إيطاليا المتوقع أمام ألبانيا

يبدأ المنتخب الإيطالى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، مشوارة مع بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بمواجهة نظيره ألبانيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأعرق فى القارة العجوز.

ومن المتوقع أن يدفع لوتشيانو سباليتي المدير الفنى للمنتخب الإيطالى، بريكاردو كالافيوري مدافع بولونيا، من بداية المباراة بدلا من جيانلوكا مانشيني مدافع روما المخضرم.

وتعتبر مشاركة كالافيوري وعودة نيكولو باريلا للتشكيل الأساسي بعدما غاب عن المباريات الودية التحضيرية للبطولة للإصابة، هى ابرز ما سنراه فى تشكيل المنتخب الإيطالى.

وجاء التشكيل المتوقع للمنتخب الإيطالى كالتالى:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - كالافيوري - باستوني - ديماركو.

خط الوسط: جورجينيو - باريلا - كييزا - فراتسي - بيليجريني.

خط الهجوم: ساكاماكا.

ويقع منتخبى إيطاليا وألبانيا، ضمن المجموعة الثانية "مجموعة الموت"،والتى تضم كل من منتخب إسبانيا وكرواتيا.

ويسعى المنتخب الإيطالى للذهاب إلى أبعد مدى في رحلة الدفاع عن اللقب الذي ظفر به قبل 3 أعوام على حساب إنجلترا.

ويأمل المنتخب الإيطالي برفع كأس أمم أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 1968 و2020، بينما حل وصيفا للبطل في 2000 و2012.

ويعتبر المنتخب الإيطالى من أبرز المنتخبات المرشحه للظفر بالبطولة، لكونها حاملة اللقب، إلا أنه عاش حالة من الارتباك الفني بعد رحيل مدربه روبرتو مانشيني، وحل مكانه ‏لوتشيانو سباليتي.

ويعتمد المنتخب الإيطالي على عدد من الدعائم مثل حارسه جيانلويجي ‏دوناروما ونيكولو باريلا وماتيو ‏دارميان وأليساندرو باستوني وديماركو وفراتيسي ‏وجورجينيو وكييزا.

