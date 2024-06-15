العالم يقرأ.. الكتب الأكثر مبيعًا عند الغرب هذا الأسبوع

يحرص موقع "البوابة نيوز" على تقديم لقرائة ومتابعية كل ما هو جديد فى عالم الكتب، لذك نستعرض قائمة الكتب الأكثر مبيعًا عند الغرب هذا الاسبوع، حسبما أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فى السطور التالية:

رواية ثوران

جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية ثوران بقلم مايكل كريشتون وجيمس باترسون، وتدور حول تعرض جزيرة "هاواي" الكبرى لتهديد بركان، في نفس الوقت الذي ينكشف فيه سر كان يحتفظ به الجيش.

رواية الجلود والقبرة

جاءت في المرتبة الثانية، من قائمة نيويورك تايمز، رواية الجلود والقبرة بقلم برين ويفر، فهو الكتاب الثاني في سلسلة الحب المدمر، يقدم موسيقي مستقل لقاتل متعاقد وسيلة للحصول على حريته، ولكن فقط إذا تزوجها.

رواية أشباح كامينو

جاءت في المرتبة الثالثة، رواية أشباح كامينو بواسطة جون جريشام، فهو الكتاب الثالث في سلسلة كامينو، و تدور حول آخر ساكن على قيد الحياة في جزيرة مهجورة يقف في طريق مطور المنتجع.

رواية النساء

جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية النساء لـ كريستين هانا، وتدور أحداث الرواية فى عام 1965، حيث تتبع طالبة تمريض شقيقها الذى توجه للخدمة خلال حرب فيتنام قبل أن تعود إلى أمريكا المنقسمة حول الحرب.

رواية محكمة من الأشواك والورود

جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز، رواية محكمة من الأشواك والورود بقلم بواسطة سارة ج. ماس، وتدور الرواية بعد قتل ذئب في الغابة، حيث يتم خطف "فاير" من منزلها ووضعها داخل عالم غريب.