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السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات تموينية مكثفة بمراكز المنيا وتحرير 141 محضرا تموينيا

حملات تموينية بمراكز
حملات تموينية بمراكز المنيا
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شدد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، علي إستمرار جهود المحافظة، في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء، وذلك من خلال إقامة المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأحياء المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة، موجهاً بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.


وفي هذا السياق، تواصل الوحدات المحلية اليوم السبت تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المخابز البلدية والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة والتشديد علي عدم الذبح خارج المجازر، حيث تم تحرير 141 محضراً تموينياً فى مراكز (ديرمواس - ملوي - المنيا - سمالوط - مطاى) ، منها 47 محضراً بمركز ديرمواس و 50 محضراً بمركز ملوي وتحرير 16 محضراً مخالف بمدينة المنيا و10 محاضر بمركز سمالوط و 18 محضراً بمركز مطاى، حيث شملت المحاضر (ذبح خارج المجازر - لحوم منتهية الصلاحية - عدم الإعلان عن الأسعار - شهادة صحية - مطاعم بدون سجل بيئي - نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود لوحة تشغيل - بون صرف - عدم نظافة )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


 

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