وفد "العمل" يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بجنيف

شارك وفد وزارة العمل، مساء أمس الجمعة في فعاليات الجلسة الختامية للدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف ،خلال الفترة من 3 وحتى 14 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلي أطراف "العمل الثلاثة"، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم، وترأس حسن شحاتة وزير العمل وفد مصر الثلاثي خلال الأيام الأولى من "المؤتمر".

وقالت د. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، إن الجلسة الختامية شهدت اعتماد بعض الاستنتاجات، والتقارير النهائية الصادرة عن اللجان المنبثقة عن "المؤتمر" ومنها لجنة اعتماد العضوية، واللجنة الخاصة بالمناقشة المتكررة بشأن المبادئ الأساسية في العمل، واللجنة المعنية بوضع معيار حول المخاطر البيولوجية، وكذلك لجنة اقتصاد الرعاية، و"العمل اللائق"، والتصديق على القرار الخاص بها، وأيضا لجنة تطبيق المعايير، والجلسة الختامية شهدت أيضا، التصديق على القرار الخاص بإلغاء 4 إتفاقيات دولية.

ويشار هنا إلى أن وفد "وزارة العمل" الذي حضر الجلسة الختامية، وشارك في كافة لجان المؤتمر خلال الفعاليات يضم: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ود. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وغادة إبراهيم محمود محمد ، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهلال مأمون عبد الله مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العامة، وأمنية عبدالحميد مساعد فني للوزير، ودينا محمود عبد التواب، وأميرة فتحي فهمى، وأسماء جمال عزيز ، باحثين بالإدارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية.

وترأس وزير العمل حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وشارك في الأيام الأولى للمؤتمر، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة، وذلك بحضور السفيرِ د. أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ،ومحمد عادل سكرتير أول بالبعثة المصرية الدائمة بجنيف،ومنها المشاركة في الإجتماع التنسيقي للمجموعة العربية ،وكذلك إلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر ،وكلمة " المجموعة العربية "،في جلسة خاصة بشأن التضامن الدولي مع شعب وعمال فلسطين والأراضي العربية المحتلة..

وقدم أوراق التصديق على اتفاقية العمل البحري ،ليصل عدد الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتصديق عليها إلى 65 اتفاقية ،بما يؤكد الالتزام بمعايير العمل الدولية ،وأن الدولة المصرية تمضي قدما على الطريق الصحيح في ملف العمل..كما إلتقى الوزير شحاتة مع السيد جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية ،وكورين فارجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس رئيس قسم الحريات النقابية،بالمنظمة،وكذلك وزراء عمل سويسرا ،وتركيا ،وسورية، وفلسطين، وزيمبابوي..

كما شارك في جلسات خاصة بمناقشة تقريرُ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ جيلبرتْ جيلبرتْ هونجبو، والذي جاء بعنوانٍ:"عقدٌ اجتماعيٌ متجددٌ "،وكذلكَ تقريرُ " العمالِ في الأراضي العربيةِ المحتلةِ "..