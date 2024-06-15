إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس سياحي مع جرار زراعي بالفيوم

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي، وأتوبيس سياحي، بالطريق السياحي بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي، وأتوييس سياحي، بالطريق السياحي بمركز أبشواي قبل مدخل المدينة.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .