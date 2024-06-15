على طريقتها الخاصة.. قصور الثقافة بأسيوط تحتفل بالعيد والحج

أقام فرع ثقافة أسيوط، عددا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية لرواد مواقعه التابعة، احتفالا بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، في إطار أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

وعقد بيت ثقافة منفلوط محاضرة بعنوان "عيد الأضحى"، شارك بها الشيخ أبو الحسن محمد من إدارة الوعظ بمنفلوط، أوجز خلالها قصة النبي إبراهيم والنبي إسماعيل والفداء العظيم، وكيف أصبحت هذه الأحداث من مناسك الحج إلى يومنا هذا.

كما عقد بيت ثقافة أبنوب محاضرة بعنوان "مناسك الحج" بمقر البيت، أوضح خلالها د. أحمد فوزي إمام بالأوقاف، أن الحج ركن أساسي من أركان الإسلام وأنه فرض على كل مسلم عاقل بالغ قادر، ثم شرح للرواد مناسك الحج باستفاضة.

وفي الجانب الثقافي لأنشطة الفرع المنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، شهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة أمسية أدبية خاصة لنادي الأدب برئاسة الشاعر د. سيد سليم، أدارها الشاعر صهيب شعبان وتحدثا فيها عن أهم القصائد عبرت عن الحج لدى الشعراء سواء كانت بالفصحى كقصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي "إلى عرفات الله"، أو في العامية كقصيدة بيرم التونسي "القلب يعشق كل جميل"، كما تناولت الأمسية عددا من أغاني الحج في التراث الشعبي.

من ناحية أخرى وضمن البرامج والأنشطة المتنوعة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" الصيفية، استقبل قصر ثقافة المعابدة مجموعة من الأطفال في ورشة أشغال فنية قدمها الفنان ياسر محمد مسئول النشاط حيث تم تنفيذ بعض الأشغال الفنية بالورق وتشكيلات معبرة عن الاحتفال بالعيد.

كما شهد قصر ثقافة أسيوط ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة أنديرا وتم تنفيذ تشكيلات فنية عن فرحة العيد باستخدام خامات القطن وورق مقوى وملون وسط تفاعل كبير من الأطفال

واستمرارا لأنشطة المبادرة شهد قصر ثقافة ساحل سليم ورشة فنية للأطفال قدمت بها شروح مبسطة عن مبادئ الرسم والتلوين، وتم تقديم ورشة أخرى في الفنون التشكيلية بمكتبة صلاح شريت بريفا عرض بها بعض الأفكار حول رسومات عيد الأضحى وكيفية التعبير عن مظاهر الاحتفال به.

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