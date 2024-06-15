موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى 2024 في البحيرة

زادت عمليات البحث على مؤشرات جوجل، خلال الساعات الماضية عن توقيت وموعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445-2024، لمعرفة موعد الصلاة بعد تحديد دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور شوقي علام، غدًا الأحد الموافق 16 يونيو الجاري، هو أول أيام عيد الأضحى.

موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى في البحيرة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة البحيرة، في تمام الساعة 6:19 صباحًا، بالتوقيت المحلي.

وكشفت الحسابات الفلكية، عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، في دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك في تمام الساعة 6:19 صباحًا.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان لها، موعد إجازة عيد الأضحي المبارك لعام 2024، حيث ستبدأ الإجازة من يوم السبت الموافق 15 من يونيو وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 20 من الشهر الجاري.

تجهيز 60 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك في البحيرة

أعلنت مديرية أوقاف البحيرة، تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحي المبارك في محافظة البحيرة، وذلك في إطار استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال عيد الأضحي المبارك، حيث جرى تجهيز 60 ساحة بعدد 60 مسجدا، ستشهد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، مع تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة.

وأعلنت المديرية أيضًا، عن الموافقة علي تخصيص 43 ساحة بمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بنطاق المحافظة.

فتح المجازر الحكومية مجانًا للمواطنين لذبح الأضاحي

وعلي جانب أخر، أعلنت الدكتورة نائب محافظ البحيرة، عن فتح المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لذبح أضاحي المواطنين، طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان مع تكليف الطب البيطرى بالكشف على الأضاحي.

وشددت على منع الذبح بالشوارع للتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على البيئة، مؤكدًة على رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المجازر مع منع إقامة أي شوادر، لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، ووجهت بتكثيف الحملات على الشوارع والأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات وسلامة المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال صلاحيتها للحفاظ على أرواحهم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك.

كما شددت نائب محافظ البحيرة، على وجود رؤساء وعناصـر أجهزة النظافة فـي مواقعهم، وإستمرار أعمال النظافـة بالميادين والشوارع والرفع الفوري، لأية تجمعات للمخلفات والقمامة ووضع صناديق القمامة بأماكن واضحة حفاظا على البيئة، تحديد رسوم الخدمات المتكاملة للمخلفات البلدية ورفع كفاءة الأبنية التعليمية، وضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها خصوصاً ملف التصالح.