ads
السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بشرى سارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك ، والذي يبدأ غدا الأحد 16 يونيو، حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد ويكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 3_4 درجات اعتبارا من يوم الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد اليوم  السبت، طقس شديد الحرارة نهارات على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

 ونوهت الأرصاد ، أنه بدء من يوم الأحد 16 يونيو حتى الخميس 20 يونيو، ستنخفض درجات الحرارة ، وسيكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء. 

درجات الحرارة المتوقعة

 وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة من اليوم السبت 15 يونيو  إلى الخميس 20 يونيو عام 2024،  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 37:43 درجة للعظمى والصغرى من 29 إلى 24 درجة.   

عيد الأضحى أول أيام عيد الأضحى الارصاد الموجة شديدة الحرارة