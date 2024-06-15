بشرى سارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك ، والذي يبدأ غدا الأحد 16 يونيو، حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد ويكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 3_4 درجات اعتبارا من يوم الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد اليوم السبت، طقس شديد الحرارة نهارات على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد ، أنه بدء من يوم الأحد 16 يونيو حتى الخميس 20 يونيو، ستنخفض درجات الحرارة ، وسيكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة من اليوم السبت 15 يونيو إلى الخميس 20 يونيو عام 2024، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 37:43 درجة للعظمى والصغرى من 29 إلى 24 درجة.