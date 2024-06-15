"ولاد رزق 3 " يتصدر أفلام عيد الأضحى السينمائي

تصدر فيلم "أولاد رزق 3" شباك التذاكر السينمائي بإيرادات بلغت 21 مليون جنيه، وذلك بالمنافسة بين الأفلام المعروضة فى موسم عيد الأضحى السينمائي.

وتصدر الفيلم شباك التذاكر السينمائي فور طرحة بدور العرض منذ ثلاث أيام، وينافس فيلم ولاد رزق 3 في موسم عيد الأضحى السينمائي مع أفلام أهل الكهف، اللعب مع العيال، وعصابة المكس.

فيلم ولاد رزق هو الجزء الثالث بعد نجاح الجزئين الأول والثاني خلال السنوات الماضية، وحقق من خلالها الفيلم جماهيرية كبيرة وخاصة مع شريحة الشباب.

تدور أحداث الفيلم حول أشقاء يسيرون فى طريق الانحراف، ويقومون بممارسة عمليات النصب والسرقة ويتورطون فى العديد من المشكلات بسبب سلوكهم المنحرف، فى تصاعد للأحداث بشكل درامي تشويقي.



الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، اسر يس، سيد رجب، محمد لطفي، اسماء جلال، محمد ممدوح، والإخراج طارق العريان.