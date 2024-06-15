يورو 2024.. إيطاليا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب أمام ألبانيا

يستهل المنتخب الإيطالى، مشوارة مع بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بمواجهة نظيره ألبانيا، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأعرق فى القارة العجوز.

ويقع منتخبى إيطاليا وألبانيا، ضمن المجموعة الثانية "مجموعة الموت"، والتى تضم كل من منتخب إسبانيا وكرواتيا.

ويسعى المنتخب الإيطالى للذهاب إلى أبعد مدى في رحلة الدفاع عن اللقب الذي ظفر به قبل 3 أعوام على حساب إنجلترا.



ويأمل المنتخب الإيطالي برفع كأس أمم أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 1968 و2020، بينما حل وصيفا للبطل في 2000 و2012.



ويعتبر المنتخب الإيطالى من أبرز المنتخبات المرشحه للظفر بالبطولة، لكونها حاملة اللقب، إلا أنه عاش حالة من الارتباك الفني بعد رحيل مدربه روبرتو مانشيني، وحل مكانه ‏لوتشيانو سباليتي.



ويعتمد المنتخب الإيطالي على عدد من الدعائم مثل حارسه جيانلويجي ‏دوناروما ونيكولو باريلا وماتيو ‏دارميان وأليساندرو باستوني وديماركو وفراتيسي ‏وجورجينيو وكييزا.

وعلى الجابن الآخر، يسعى منتخب ألبانيا لتحقيق مفاجئة من العيار الثقيل، والظفر بثاني انتصاراته في كأس أمم أوروبا، في ثاني ‏مشاركة له في البطولة القارية، بعد أن شارك في يورو 2016 ، لأول مرة في بطولة كبرى، وسجل هدفه ‏الأول، وحقق فوزه الأول أمام رومانيا.‎



وفشل منتخب ألبانيا فى التأهل لكأس العالم من قبل، وتعد أبرز إنجازاته ‏الكروية هو الفوز بكأس البلقان في 1946 وبطولة مالطة روثمانز الدولية‎.‎



ويبحث منتخب ألباني عن كتابة تاريخ جديد له في البطولة التي يشارك بها ‏للمرة الثانية في تاريخه‎.‎



والتقى المنتخبان 4 مرات من قبل، انتهت جميعا بفوز منتخب إيطاليا.‏

