إصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام دراجة بخارية بالرصيف بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام دراجة بخارية بالرصيف، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بوقوع حادث عند مفترق قرية بركات بمركز سنورس، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن دراجة بخارية اصطدمت بالرصيف، وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .