إطلاق عيادة طبية متنقلة طوال أيام العيد في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة للتأمين الطبى خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد، حيث سيتم إطلاق عيادة طبية متنقلة ستتمركز بميدان الساعة بمدينة دمياط، فى الفترة من ١٧ يونيو حتى ٢٠ يونيو الجارى وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، وستقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان .

وأعلنت محافظة دمياط برفع درجة التأهب بكافة القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأيضًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والتعامل الفورى مع أى طوارئ.

كما أعلن وكيل وزارة الصحة دمياط عن رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بجميع المنشآت الطبية استعدادا لعيد الأضحى المبارك فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة .

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط عن رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك حيث أوضح وكيل الوزارة انه تم اعداد خطة عمل تحت اشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل المديرية تشمل كلا من رفع درجة الاستعداد بمنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة دمياط والمستشفيات واقسام الاستقبال والطوارئ مؤكدا على توافر ادوية الطوارئ وكافة المستلزمات الطبية

كما أمر بتكثيف المرور على المنشآت الصحية من الفرق الإشراقية التابعة لإدارات الطب العلاجى والرعاية الأساسية والأمراض المتوطنة والمتابعة والحوكمة، ومتابعة انتظام سير العمل على مدار 24 ساعة، ومتابعة تواجد الأطقم الطبية، ومراجعة خطط الطوارئ للمستشفيات إضافة إلى ذلك تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة على مدار الساعة.