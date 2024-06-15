"الكنائس العالمي" يحيي ذكرى الإبادة الجماعية السريانية الآرامية

يحيي مجلس الكنائس العالمي (WCC) بالذكرى الـ 109 للإبادة الجماعية السريانية الآرامية، أو "SAYFO". وتحدث الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، عن التزامنا الأخلاقي بتذكر النزعة التاريخية للإنسانية لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والفظائع، "خاصة في هذه الأوقات التي أصبح فيها هذا النزعة - بشكل مأساوي - واضحًا مرة أخرى بشكل متزايد في الشؤون الجارية"، يصادف يوم 15 يونيو الذكرى السنوية الـ 109 لتأسيس منظمة SAYFO، التي قُتل فيها أكثر من نصف مليون مسيحي سرياني آرامي في عام 1915.

وقال "بيلاي": "على الرغم من وقوعها في نفس السياق التاريخي والسياسي، إلا أنها تُفهم على أنها مختلفة ومنفصلة عن الإبادة الجماعية للأرمن". "إلى جانب الإبادة الجماعية للأرمن، اتسمت الاضطرابات في تلك الفترة التاريخية بأعمال إبادة جماعية ضد العديد من المجتمعات - معظمها مسيحية - من أصل آرامي وكلداني وسوري وآشوري ويوناني، والتي أفسدت التاريخ في بداية القرن العشرين ولكنها لا تزال غير معترف بها ولم يتم متابعة المساءلة عنها أبدًا.

وأضاف “بيلاي”، أن ضحايا الإبادة الجماعية وأحفادهم يواجهون في كثير من الأحيان الصمت وإنكار الحقائق التاريخية، ويتعين عليهم النضال من أجل الاعتراف بما عاشته شعوبهم، مما يزيد من معاناتهم ويأسهم.

واختتم الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، وبهذه المناسبة نناشد مرة أخرى بالمحاسبة على جميع هذه الجرائم، من أجل المساعدة في ضمان عدم تكرارها الآن أو في المستقبل.