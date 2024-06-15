موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة الشرقية

تزداد عمليات البحث عبر الإنترنت عن موعد صلاة العيد في مختلف محافظات مصر، ويبحث الكثير عن موعد صلاة عيد الأضحي المبارك بمحافظة الشرقية لعام 1445 هجريًا.

موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 2024

وأكد الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية الانتهاء من كافة الاستعدادات لصلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هجريا حيث تم تخصيص ساحات لأداء صلاة العيد بكل مدينة ومركز بمحافظة الشرقية لأداء الصلاة.

المراصد الفلكية تحدد موعد صلاة عيد الأضحي المبارك لعام 2024-1445

ووفقًا للمراصد الفلكية فقد حددت موعد صلاة عيد الأضحي المبارك لعام 2024-1445 في تمام 6.16 دقيقة صباحًا حسب التوقيت الزمني لمدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية.

تجهيز 5000 مسجد و700 ساحة بالشرقية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

وقال بدران، أنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحي المبارك تم تجهيز 5000 مسجد تشرف عليهم المديرية إدارياً ودعويا بجانب أكثر من 700 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتهم وتبين صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة عيد الأضحي المبارك، لافتا إلى أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك منها:

خطبة عيد الأضحي المبارك في حدود 10 دقائق

أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، والسماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تؤدي فيها صلاة الجمعة، والسماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك، وذلك لإدخال البهجة عليهم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية مشيراً إلى استمرار المديرية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد وتكثيف الدور الدعوى والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.

وقالت وزارة الأوقاف بأنه سيتم إقامة صلاة عيد الأضحي المبارك في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة، وفي الساحات التي تُحددها كل مديرية وفقًا لضوابط معينة، وذلك على غرار ما تم في عيد الفطر الماضي.

وأكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة المديريات للإجراءات اللازمة لتوفير أماكن لصلاة النساء، سواء في المساجد أو الساحات المخصصة لذلك، مع ضمان تحديد مكان خاص بهن يمنع التداخل مع صفوف الرجال، والتعاون مع الواعظات المعتمدات لتنظيم هذه الأمور.

وتكثف مديريات الأوقاف في جميع أنحاء الجمهورية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنفيذ خطط شاملة تضمن راحة المواطنين وتوفير كافة الخدمات اللازمة لأداء شعائر العيد.

وتستعد مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بمجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان توفير الأجواء المناسبة للمصلين والمحتفلين.