1.2 مليون إصابة.. مرض خطير يتفشى في إثيوبيا

أعلنت السلطات الإثيوبية اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة المصابين بمرض الملاريا خاصة في إقليم أوروميا، حيث لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا، بينهم أطفال، حتفهم في ويست ووليجا وحدها.

ويتزامن تفشي المرض مع فصل الشتاء، وهو فترة الذروة لانتقال الملاريا، وأبلغ خبراء الصحة عن ارتفاع كبير في عدد الحالات، وكانت مقاطعتا جينجي وكوندالا في غرب ووليجا الأكثر تضررًا، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندر الإثيوبية.

وشهدت منطقة أمهرة، التي تكافح أيضًا تفشي الملاريا، أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة في الأشهر الـ 11 الماضية.

على الصعيد الوطني، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.8 مليون حالة جديدة و314 حالة وفاة منذ يناير 2024 وتشير منظمة الصحة العالمية إلى زيادة على الصعيد الوطني تتجاوز أرقام 2023، مع أعلى عدد من الحالات منذ سبع سنوات.