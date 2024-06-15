بوتين يهنئ رامافوسا على إعادة انتخابه رئيسا لجنوب أفريقيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وقال بوتين: "أرجو أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف بوتين أن روسيا تقدر بشدة مساهمة رامافوسا الشخصية في تطوير الشراكة بين الدول والتفاعل المثمر بين روسيا وجنوب إفريقيا داخل الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومجموعة العشرين وغيرها من الهياكل.

وفي وقت سابق، انتخب مجلس النواب في برلمان جنوب أفريقيا، الجمعية الوطنية، رامافوزا رئيسا لجنوب أفريقيا.