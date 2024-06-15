تجهيز 153 ساحة و4202 مسجد على مستوى أسيوط لصلاة العيد

أعلنت محافظة أسيوط، في بيان لها، أن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام في ساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، وعددًا من المواطنين.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أنه تم الانتهاء من تجهيز 153 ساحة بالإضافة إلى 4202 مسجدًا على مستوى المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك.

وقدم المحافظ خالص التهاني لمواطني أسيوط وللشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يديم نعمه الأمن والأمان على الجميع وأن تشهد مصر مزيدًا من التقدم والرخاء.

التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين وتهيئة أماكن الصلاة

أوضح محافظ أسيوط، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات صلاة صلاة عيد الأضحي المبارك، وتعزيز الخدمات عليها، كما تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع مديرية الأوقاف لتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحي المبارك.

وشملت الاستعدادات أيضًا تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المساجد وساحات صلاة عيد الأضحي المبارك، والشوارع المؤدية لها، لضمان بيئة مناسبة لاستقبال المصلين.

التأمين الطبي وفرق الطوارئ

حرصًا على سلامة المصلين، تم تخصيص سيارات إطفاء من إدارة الحماية المدنية لتكون متواجدة خلال أداء صلاة عيد الأضحي المبارك بجوار ساحات المساجد الكبرى التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، كما تم تمركز سيارات الإسعاف للتعامل مع أي أحداث طارئة.

متابعة سير الاحتفالات والتأكيد على الالتزام بالتعليمات

أكد المحافظ على أنه تم توجيه قيادات مديرية الأوقاف بالمتابعة المستمرة وحظر استخدام أي ساحات غير مرخصة.

كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية داخل كل إدارة أوقاف على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام على مدار 24 ساعة.

وتهدف هذه الخطوات إلى الوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة عيد الأضحي المبارك، والتأكد من التزام أئمة المساجد بكافة التعليمات والضوابط التي وصعتها وزارة الأوقاف، لضمان احتفالات آمنة ومباركة.