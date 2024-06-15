يورو 2024.. أسبانيا تسعى لانطلاقة قوية أمام منتخب كرواتيا الطموح

لاصوت يعلو الليلة فوق صوت أولى قمم بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتى يصطدم فيها منتخب إسبانيا بنظيره كرواتيا، فى تمام السابعة من مساء اليوم السبت على ملهب "الملعب الأولمبي ببرلين"، ضمن منافسات الجولة الأولى ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية "مجموعة الموت"، كل من منتخب إسبانيا وكرواتيا، إيطاليا وألبانيا.

ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق اللقب الرابع في أمم ‏أوروبا، وينفرد برقم أكثر المنتخب تتويجًا باليورو، بينما يأمل منتخب كرواتيا ظلعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى فى تاريخه، بعد ان فشل فى تحقيق اى تقدم فى تلك البطولة.

وحقق المنتخب الإسباني تلك البطولة في أعوام 1964 و2008 ‏و2012، وكان قريبا من تحقيق الإنجاز أو على الأقل الوصول للنهائي في ‏النسخة الماضية، قبل الخسارة أمام المنتخب الإيطالي في نصف النهائي بضربات الترجيح‎.‎

وعلى الجانب الأخر، تمثلت المشاراكات السابقة للمنتخب الكرواتى في كأس أمم أوروبا، في بلوغ دور الثمانية مرتين في نسختي 1996 و2008، فيما خرج من ‏‏دور المجموعات مرتين، ومن دور ال 16 مرتين، خلال 6 مشاركات له فى تاريخه مع اليورو.‏

ويعتمد لويس دي لا فوينتي، المدير الفنى للمنتخب الأسبانى، فى تلك البطولة على خط هجومة القوى، وخطوط دفاعاته الصلبة، والتى ظهرت فى فترة التحضيرات للبطولة بمواجهات ودية، بعدما أكتسح أندورا بخماسية نظيفة، وإيرلندا الشمالية بخمسة أهداف لهدف.

فى المقابل، خاض منتخب كرواتيا، مباراتين وديتين، فاز خلالهما على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفه، وعلى البرتغال بهدفين لهدف.





