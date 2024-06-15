ذروة الموجة الحارة اليوم.. "الأرصاد" تدعو المواطنين لمتابعة النشرات الجوية

كشفت هيئة الارصاد الجوية الى استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء الى اليوم السبت وقفة عيد الاضحى المبارك، وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 43 درجة و48 درجة في الصعيد .

اسباب الموجة شديدة الحرارة

واكدت هيئة الارصاد انه لا تزال البلاد تحت تأثير كتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة نسبيا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس مع درجات حرارة فوق المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت ،موضحة انه من المتوقع اليوم السبت أن تكون ذروة الموجة شديدة الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 43 درجة وجنوب الصعيد 48 درجة

نصائح للمواطنين

ودعت هيئة الارصاد الجوية الى متابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة ، ونصحت الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

حالة الطقس في وقفة عيد الاضحى المبارك

واوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود اليوم السبت طقس شديد الحرارة نهارًا علي اغلب الانحاء وحار علي السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم السبت نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 43 للعظمى والصغرى 29 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 44 للعظمى والصغرى 32 وعلى شمال الصعيد 45 للعظمي والصغرى 30 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 48 للعظمي والصغري 32 درجة .