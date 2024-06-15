محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحي

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، جاء نصها " يُسعدني ويُشرفني أن أغتنم هذه المناسبة لأبعث لسيادتكم بخالص اعزازي وتقديري لشخصكم الكريم، وأن أتقدم لفخامتكم باسم أبناء محافظة كفر الشيخ وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية والمرأة والشباب بأسمى وأرق التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، سائلين الله تعالى أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا، وسيسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم، لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى أن يمتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، مؤكداً إننا نستقبل عيد الأضحي المبارك مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضي قدماً نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعاً لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة، داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار...وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث محافظ كفر الشيخ، ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، وبرقيات تهنئة مماثلة لكل من؛ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات ورجال الدولة، بمناسبة عيد الأضحي المبارك؛ داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

مقدماً خالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، داعياً المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر الكنانة على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.