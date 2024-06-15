زراعة 327 ألف شجرة زينة ومثمرة بكفر الشيخ

واصلت محافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع قطاع مديرية الزراعة بالمحافظة، وإدارة المشاتل التابعة لمجالس المدن، زراعة عدد 327 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وذلك بهدف تحسين جودة الهواء.

كفر الشيخ تزرع 327 ألف شجرة

وتماشياً مع جهود وفعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، صرح، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة وصل نصيبها من المبادرة حتي الآن ، زراعة 327 ألف شجرة خشبية ومثمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، من بينها أشجار الزيتون، واليمون، والبرتقال، واليوسفى، والجوافة، والرمان، والنبق، والتين، بالإضافة إلى أشجار فرشة زجاج، وأكاسيا جلوكا، وكازورينا، وكونو كاربس، للاستفادة من هذه الأشجار، ومضاعفة المسطحات الخضراء، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لزراعة «100 مليون شجرة»، وفى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها، وزيادة المساحات الخضراء، ليست هدفًا جماليًا فقط، ولكنها حق الأجيال القادمة، كونها أحد أهم عناصر البيئة الطبيعية، وعنصر أساسى للاستدامة البيئية، وأحد عناصر الموارد الطبيعية المتجددة التى تقوم بحفظ التوازن البيئى، وحماية التنوع البيولوجى، حيث تساهم الأشجار بشكل كبير فى تحسين نوعية الهواء، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وعزل انبعاثات الكربون، حيث تمتص قدرًا كبيرًا من ثانى أكسيد الكربون الذى ينتج من الأنشطة التنموية المختلفة وإطلاق الأكسجين، بالإضافة لامتصاص بعض المركبات السامة من الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى، والحد من تآكل التربة، بالإضافة لمكافحة التصحر، مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.

محافظ كفر الشيخ: الاستمرار فى إنشاء الحدائق العامة

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة فى إنشاء الحدائق العامة مع رفع كفاءة الموجودة حالياً ، من خلال إنشاء مساحات خضراء وزراعة الأشجار بها وعلى جوانبها، وإنشاء المشاتل بالقرى والمدن لإنتاج الأشجار وتوفير فرص عمل للشباب، لإضافة مزيد من المساحات والمسطحات الخضراء، والدعم والتوعية البيئية، وإنشاء الحدائق سواء بالمدارس والجامعات والأماكن العامة، بالإضافة إلى النباتات المزهرة بالمتنزهات وأسطح المنازل والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وكذلك دعم الجمعيات الأهلية أمر يستحق الاهتمام لما يحققه من أهداف جمالية وبيئية وصحية واجتماعية تنموية ذات نفع كبير على المجتمع.

وتتمتع محافظة كفر الشيخ ، بوجود عدد من الحدائق العامة ، منها حديقة صنعاء بقلب مدينة كفر الشيخ ، والمقامة علي مساحة 10 أفدنة، وحديقة العائلات بفوه ، وحدائق أدفينا بمطوبس وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، والتي تشهد اقبالاً كبيرًا من جانب المواطنين ، خاصة أن هذه الحدائق تطل على النيل .

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الأجهزة المعنية، بالحفاظ والاهتمام بما تم زراعته ضمن لمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة الأشجار المثمرة بالجزر الوسطى، وبنطاق الجهات الحكومية، والشوارع، والميادين، وعلى جانبى الطرق ومحاورها، وحول أسوار المدارس، ومراكز الشباب، ومداخل القرى والمدن، والحدائق العامة، والمنتزهات، وكذا المناطق الصناعية، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى بالمشاركة فى هذه المبادرة، وزراعة الأشجار فى حدائقهم ومنازلهم، وزيادة المسطحات والمساحات الخضراء، فى إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.

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