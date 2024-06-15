"كان بيقطع اللحمة".. لا شبهة جنائية في وفاة جزار بسكين في الجيزة

بينت تحقيقات نيابة الشيخ زايد عدم وجود شبهة جنائية في وفاة جزار بسكين بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، إذ أوضحت التحقيقات أن الضحية أصاب نفسه عن طريق الخطأ أثناء تقطيع اللحمة “ الدبيحة” وبعدها أصيب بنزيف حاد، أنتهى بوفاته قبل ساعات قليلة من أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفاة جزار أثناء تقطيع اللحمة بالشيخ زايد



ومن جانبها استمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان وأهل الضحية والذين لم يتهموا أحدًا بوفاته، وأنه خلال قيام بتقطيع اللحوم بـسكين حاد أصاب نفسه بالوريد الرئيسي أسفل منطقة الفخذ، ليصاب بنزيف حاد، ويفقد حياته على إثره

وأمؤت النيابة بتوقيع الصفة التشريحية لجثمان المتوفي، لبيان سبب الحادث ومدى معقوليته والتي أكد الإصابة الخطأ التي أدت إلى حدوث نزيف حاد سبب الوفاة، وصرحت النيابة بدفن الجثمان.

كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الجيزة باستقبال أحد المستشفيات جثمان جزار مصابة بجرح أسفل الفخذ عن طريق آله حادة، وبانتقال الأجهزة الأمنية وبإجراء التحريات تبين أن الجزار أثناء قيامه بتقطيع لحوم أحد أضاحي العيد، أصاب نفسه بسكين حاد عن طريق الخطأ وأدى الأمر إلى إصابته بنزيف حاد ومن ثم وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.