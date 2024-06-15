تعرف على قرارات النيابة في حريق مخزن كرتون بفيصل

عاينت النيابة العامة بالجيزة موقع حريق مخزن كرتون بمنطقة الطوابق بشارع فيصل دائرة قسم شرطة الهرم.

وبينت المعاينة الأولية للحريق أن الحريق شب بمخزن لمصنع كرتون بمنطقة أرض الجنينة شارع المنشية من شارع كعابيش بالطوابق فيصل، وأن الحريق ألتهم 4 طوابق بالعقار.

وخلال التحقيقات استدعت النيابة صاحب مصنع الكرتون لسماع أقواله في الواقعة وكذا عددًا من شهود العيان على الواقعة، كما استعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، وبناءًا على قرارات النيابة تم تشكيل فريق من المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وآثاره، وعمل تقرير وافي بحصر الخسائر التي سببها حريق مخزن مصنع الكرتون.

حريق هائل بمخزن كرتون في فيصل

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق هائل نشب داخل مخزن كرتون بمنطقة فيصل غرب المحافظة دون وقوع إصابات، مع استمرار عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال ألسنة اللهب مرة أخرى.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مخزن كرتون بمنطقة فيصل غرب محافظة الجيزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور مدعومة 10 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن كرتون أسفل عقار سكني وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



ويناقش رجال المباحث الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب نشوب الحريق والتحفظ على مالك المخزن، فيما تمركزت 4 سيارات إطفاء بموقع الحادث لاستمرار عمليات التبريد ومنع اشتعال ألسنة اللهب مرة أخرى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.