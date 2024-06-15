بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون التوافد إلى مشعر عرفات

تقدم البوابة نيوز، بثا مباشرا، اليوم الخميس، لمواصلة حجاج بيت الله الحرام، التوافد إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، حيث بدأ أكثر من 2.5 مليون حاج مسيرتهم بالأراضي المقدسة، فجر اليوم، التاسع من ذي الحجة، حيث يقفون الوقفة الكبرى، قبل النفير مساءً إلى مزدلفة.

وانطلقت عملية التصعيد إلى مشعر عرفات عبر قطار المشاعر الذي يستوعب 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى 12 ألف حافلة تقوم بنظام التردد لنقل الحجاج عبر مسارات منظمة وخطة مدروسة.

https://www.youtube.com/live/w0T8Ks4oecE?si=4LqAiX6ZW5a8qAKB