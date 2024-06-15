اليوم.. سويسرا تصطدم بالمجر فى أولى جولات يورو 2024

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الرابعة من مساء اليوم السبت نحو ملعب " راين إينرجي ستاديون"، لمتابعة مواجهة سويسرا التى تصطدم بالمجر، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من عمر مسابقة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

المباراة من ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم ألمانيا وإسكوتلندا، المجر وسويسرا.



ويتصدر المنتخب الألمانى المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بعدما حقق فوزًا كبيراً على نظيره إسكوتلندا بخماسية نظيفة فى مباراة الأفتتاح.



ويسعى المنتخب السويسرى لأستغلال استعدادته القوية قبل انطلاق تلك البطولة، تحت قيادة مديره الفني مورات ياكين، بالتعادل مع النمسا بهدف لكل فريق، وتحقيق فوز كبير على إستونيا برباعية دون رد، وقبلها التعادل سلبيا مع الدنمارك، ثم الفوز على أيرلندا، في مباراتين وديتين بهدف دون رد.



ويعتمد مورات ياكين، المدير الفنى لمنتخب سويسرا، على دعائم قوية مثل يان سومر، حارس مرمى إنتر ميلان، الذي خاض 89 مباراة دولية، وقائد الفريق جرانيت تشاكا، لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني، وفى الدفاع على الثنائي مانويل أكانجي لاعب مانشستر سيتي، وفابيان شار لاعب نيوكاسل يونايتد، إضافة إلى بريل إمبولو جناح موناكو الفرنسي، والمخضرم شيردان شاكيري نجم شيكاغو فاير الأمريكي.







