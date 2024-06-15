مناقشات حول الكلمة والصورة بنادي أدب بورسعيد

شهد المسرح الصيفي بقصر ثقافة بورسعيد لقاء بعنوان "ما بين الكلمة والصورة"، ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

أدار اللقاء الشاعرة صفاء الشرايدي، وشارك به الفنان التشكيلي إيهاب طاهر، الشاعر مصباح المهدي، بحضور الشاعرين عادل الشربيني رئيس نادي أدب بورسعيد، وصابر عبيد رئيس نادي أدب بيت ثقافة النصر، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

بدأ اللقاء بحديث للفنان إيهاب طاهر عن مفهوم الفن، موضحا العلاقة بين الفنون المختلفة، وأهمية الفنون البصرية في التعبير عن المشاعر والثقافات والأفكار بطريقة إبداعية.

من ناحيته تناول الشاعر مصباح المهدي أهمية الشعر في التعبير عن العواطف، ودوره في الحفاظ على اللغة والتراث.

واختتم اللقاء بتقديم عدد من قصائده الشعرية، بجانب مشاركة متميزة لشعراء الباسلة منهم محمد المغربي، محمد رؤوف، أحمد مجدي، عادل الشربيني، صابر عبيد، والسيد عبد الفتاح، وغيرهم.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي، احتفاء بموسم الحج، شهد ديوان عام حي المناخ محاضرة بعنوان "فضل العشر الأوائل من ذي الحجة" تحدث خلالها الشيخ محمد الحديدي - كبير أئمة بالأوقاف، عن فضل صيام يوم عرفة، مشيرا إلى ضرورة اغتنام الفرصة في تلك الأيام بالأعمال الصالحة والذكر والعبادات.

كما أعدت مكتبة التفوق العلمي ورشة حكي حول الأعمال المستحبة في شهر ذي الحجة، بجانب مجموعة من الورش الفنية لتصميم لوحات بمناسبة عيد الأضحى وأخرى لعمل مجسمات لمظاهر العيد بخامات معاد تدويرها بكل من مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، بيت ثقافة بورفؤاد، وجمعية تحسين الصحة.