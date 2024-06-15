الجيش الأوكراني: القوات الروسية تفقد 1090 جنديا إضافيا في الحرب خلال 24 ساعة

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت 15 يونيو 2024 أن الخسائر القتالية للجيش الروسي في أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 15 يونيو 2024 وصلت إلى حوالي 525150 جنديا.

وأشارت الأركان الأوكرانية إلى أن الجيش الروسي فقد 1090 جنديًا قتلوا أو جرحوا في القتال خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني دمر 7956 دبابة روسية (+20 في اليوم الماضي)، و15263 مركبة قتالية مدرعة (+29)، و13855 نظام مدفعية (+37)، و1103 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (+2)، و853 نظام دفاع جوي (+37). +4)، 359 طائرة، 326 طائرة هليكوبتر، 11.148 مركبة جوية بدون طيار (+51)، 2.293 صاروخ كروز (+7)، 28 سفينة حربية/قواطع، 1 غواصة، 18.911 مركبة آلية (+57)، و2.322 وحدة معدات خاصة (+ 12).