ads
السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأوقاف عن استعدادات صلاة عيد الأضحى: تجهيز 6 آلاف ساحة بخلاف المساجد.. فيديو

صلاة العيد
صلاة العيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن استعدادات وزارة الأوقاف لصلاة العيد، وعدد الساحات والمساجد التي من المقرر أن تستقبل المصلين في صلاة العيد، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان الوزارة.

وأضاف هشام عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ورشا مجدي مذيعا برنامج صباح البلد، والمذاع على قناة صدى البلد، أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الساعة حتى انتهاء صلاة عيد الأضحى، بالإضافة إلى تجهيز أكثر من ستة آلاف ساحة تُقام فيها صلاة العيد بخلاف المساجد، مؤكدا أنه سيتم توفير مصلى للسيدات سواء في الساحات أو المساجد.

وتابع: هناك فريق عمل من الواعظات يتولى الإشراف على المصليات، بجانب عدد من المتطوعين والمتطوعات للإشراف وتهيئة الأماكن وتنظيمها.

وحسم عبدالعزيز الجدل المثار حول صلاة الرجال بجوار النساء في صلاة عيد الأضحى، مؤكدًا أنه لا يجوز صلاة الرجل بجوار النساء والعكس، مناشدا الرجال والنساء الالتزام بكافة التعلميات التي أصدرتها وزارة الأوقاف. 

أداء صلاة عيد الاضحي وزارة الأوقاف