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السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء اليوم السبت.. والعظمي بالقاهرة 43 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود اليوم السبت طقس شديد الحرارة نهارًا علي اغلب الانحاء وحار علي السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للحرارة ليلا  وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. 

نشاط رياح

كما يشهد  اليوم السبت  نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى  والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة اليوم  

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 43  للعظمى والصغرى 29  درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 44  للعظمى والصغرى 32  وعلى شمال  الصعيد 45 للعظمي  والصغرى 30 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 48 للعظمي والصغري 32 درجة .

 

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