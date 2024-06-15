ميناء شرق بورسعيد يستقبل ثالث سفينة تعمل بالوقود الأخضر

استقبل ميناء شرق بورسعيد، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، السفينة Astrid Mærsk التي تعمل بالميثانول الأخضر، ووصلت السفينة إلى رصيف محطة حاويات قناة السويس.

وأكدت المنطقة الاقتصادية، في بيان لها، أنه تعد السفينة هي الثالثة التي تعمل بالوقود الأخضر ضمن 18 سفينة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها ما بين عامي 2024 و 2025، لدعم الممارسات المستدامة في مجال النقل البحري.

ومن جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميناء شرق بورسعيد حقق ريادة في مجال التحول نحو الممارسات المستدامة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية.

حيث جرى إعلان ميناء شرق بورسعيد في 2017 كأول ميناء أخضر بمعايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية البيئية من خلال استخدام معدات صديقة للبيئة أثناء عمليات التداول لبعض بضائع الصب الجاف.