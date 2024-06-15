بالفيديو.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس يوم عرفة وطقس عيد الأضحى، ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب المحافظات.

وقالت منار غانم خلال لقائها مع نورهان خفاجى مراسلة برنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، إن طقس يوم عرفة شديد الحرارة على كافة الأنحاء، واليوم هو ذروة الموجة الحارة بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية.

وتابعت: درجة الحرارة العظمى اليوم في الظل على القاهرة الكبرى متوقع أن تصل لـ43 درجة مئوية، والعظمى في الصعيد تصل لـ48 درجة، الأماكن الساحلية الأقل تسجيلا في قيم درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح ليلا يعمل على تلطيف درجات الحرارة.

وأوضحت منار غانم، أنه بدءًا من غدًا الأحد انكسار الموجة الحارة على البلاد، وانخفاض قيم درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، والعظمى على القاهرة في أول أيام العيد تصل لـ38 درجة.

وحثت منار غانم المواطنين على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية والقبعات على الرأس.