موسكو: مصادرة الأصول الروسية يكلف دول السبع 83 مليار دولار

أفادت السلطات في موسكو اليوم السبت بأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل دول مجموعة السبع قد يكلفها ما يقرب من 83 مليار دولار - وهذا هو حجم استثماراتها في الاقتصاد الروسي.

وقالت بيانات الخدمات الإحصائية الوطنية الروسية إن حجم الاستثمار المباشر في الاقتصاد الروسي من قبل أعضاء مجموعة السبع بلغ نهاية عام 2022 82.8 مليار دولار، بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.

وكانت بريطانيا أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي، حيث قدر حجم أصولها بنحو 18.9 مليار دولار، تليها ألمانيا (17.3 مليار دولار)، وفرنسا (16.6 مليار دولار)، وإيطاليا (12.9 مليار دولار). وبلغت استثمارات المستثمرين الأمريكيين في الاقتصاد الروسي 9.6 مليار دولار، والياباني 4.6 مليار، والكندي 2.9 مليار.

وفي 13 يونيو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني أن دول مجموعة السبع توصلت إلى اتفاق لتزويد كييف بقرض يبلغ نحو 50 مليار دولار، بضمان عائدات الأصول الروسية المجمدة.