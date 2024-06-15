ads
السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة وانتشار مكثف لسيارات الإغاثة على جميع الطرق والمحاور

سيولة مرورية - أرشيفية
سيولة مرورية - أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت كافة المحاور والطرق الرئيسة في القاهرة والجيزة سيولة مرورية اليوم في أول ساعات وقفة عرفات أول  أيام اجازة عيد الأضحى المبارك، وسط انتشار لكافة الخدمات المرورية وخدمات الإغاثة.

وشهدت كافة الطرق والمحاور انتشار مكثف لرجال المرور بمتابعة حالة المرور على كافة الطرق والمحاور، من خلال متابعة لحظية عبر غرفة عمليات المرور في القاهرة والجيزة وأيضا الإدارة العامة للمرور.

كما انتشرت سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق وذلك للتدخل الفوري حال تعطل أي سيارة على الطريق ونجدة  المواطنين في حال.

وأهابت الإدارة العامة للمرور كافة المواطنون المسافرون الالتزام بكافة القواعد المرورية والالتزام بالسعرات المقررة حرصا على حياتهم وممتلكاتهم وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

المحاور الطرق الرئيسة القاهرة سيولة مرورية الجيزة الخدمات المرورية المرور غرفة عمليات المرور الطريق