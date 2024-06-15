سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة وانتشار مكثف لسيارات الإغاثة على جميع الطرق والمحاور

شهدت كافة المحاور والطرق الرئيسة في القاهرة والجيزة سيولة مرورية اليوم في أول ساعات وقفة عرفات أول أيام اجازة عيد الأضحى المبارك، وسط انتشار لكافة الخدمات المرورية وخدمات الإغاثة.

وشهدت كافة الطرق والمحاور انتشار مكثف لرجال المرور بمتابعة حالة المرور على كافة الطرق والمحاور، من خلال متابعة لحظية عبر غرفة عمليات المرور في القاهرة والجيزة وأيضا الإدارة العامة للمرور.

كما انتشرت سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق وذلك للتدخل الفوري حال تعطل أي سيارة على الطريق ونجدة المواطنين في حال.

وأهابت الإدارة العامة للمرور كافة المواطنون المسافرون الالتزام بكافة القواعد المرورية والالتزام بالسعرات المقررة حرصا على حياتهم وممتلكاتهم وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.