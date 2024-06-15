ads
السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ضيوف الرحمن يتوافدون على "عرفات" لأداء ركن الحج الأعظم

الحجاج يتوافدون إلى
الحجاج يتوافدون إلى عرفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يُواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، التوافد إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وبدأ أكثر من 2.5 مليون حاج مسيرتهم بالأراضي المقدسة، فجر اليوم، التاسع من ذي الحجة، حيث يقفون الوقفة الكبرى، قبل النفير مساءً إلى مزدلفة.

وانطلقت عملية التصعيد إلى مشعر عرفات عبر قطار المشاعر الذي يستوعب 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى 12 ألف حافلة تقوم بنظام التردد لنقل الحجاج عبر مسارات منظمة وخطة مدروسة.

وتابع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

ضيوف الرحمن الحجاج جبل عرفات