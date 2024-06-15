قمة السلام العالمية من أجل أوكرانيا تبدأ في سويسرا اليوم

تنطلق يوم السبت رسميا قمة السلام الأولى في منتجع بورجنستوك السويسري بمشاركة 100 وفد - 92 دولة و8 منظمات دولية.

وقد وصلت عدة وفود في اليوم السابق، إلى جانب تواجد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ أمس الجمعة في سويسرا وفقًا لما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية

وقال الرئيس الأوكراني "ستوفر قمة السلام فرصة للأغلبية العالمية لاتخاذ خطوات محددة في المجالات التي تهم الجميع في العالم: السلامة النووية، والأمن الغذائي، وعودة أسرى الحرب وجميع الأشخاص المرحلين، بما في ذلك الأطفال الأوكرانيين المرحلين".

وأضاف عبر حسابه بمنصة إكس أن كل من قرر الانضمام وإظهار القيادة العالمية والالتزام بالسلام والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتابع "معًا، كأغلبية عالمية مسؤولة، يجب علينا بذل كل جهد لضمان إمكانية إنهاء الحروب والاعتداءات والاحتلال الاستعماري وعدم تكرارها أبدًا، وأنا على يقين من أن الجميع في العالم مهتمون بالسلام العادل والاحترام لكل دولة ولهذا السبب تم تصميم القمة بحيث تتاح لكل دولة الفرصة لإظهار القيادة في تحقيق الأهداف المشتركة".