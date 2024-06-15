أسعار الدولار فى البنوك اليوم السيت 15-6-2024

السبت 15/يونيو/2024 - 09:41 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم السبت أجازة البنوك.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك نحو 47.48 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر للدولار في البنوك 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات ثم 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، البركة، العقاري المصري العربي،QNB، HSBC، الأهلي المتحد".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي،التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، القاهرة، كريدي أجريكول، الإسكندرية".



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع في بنك سايب، ثم 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، أبوظبي الاسلامي، ميد بنك"