البنزرتي يتولى تدريب منتخب تونس للمرة الرابعة

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم، اليوم الجمعة، تولي فوزي البنزرتي تدريب منتخب تونس، خلفًا لمنتصر الوحيشي.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من التكهنات حول مستقبل منتصر الوحيشي، الذي واجه انتقادات لاذعة بعد النتائج غير المقنعة لمنتخب تونس في مبارياته الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويعود البنزرتي (74 عامًا) لتدريب منتخب تونس للمرة الرابعة في مسيرته، بعد أن تولى المهمة في فترات سابقة بين عامي 2009 و2010، ثم لفترة قصيرة عام 2011، وأخيرًا بين عامي 2018 و2019.

مسيرة فوزي البنزرتي

ويعد فوزي البنزرتي من أشهر المدربين في تونس والعالم العربي، حيث حقق العديد من الإنجازات مع الأندية التي دربها، أبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي عام 2018.

ويسعى البرزنتي لاستعادة بريق منتخب تونس، وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة، أهمها التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

وسبق لـ فوزي البنزرتي تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية، مثل: الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي والأفريقي التونسيين، وأيضًا الوداد والرجاء المغربيين، ومولودية الجزائر، وكذلك منتخبي تونس وليبيا.