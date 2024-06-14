بعد افتتاح 4 مساجد.. محافظ كفر الشيخ: بيوت الله منارة للعلم والمعرفة

أعلن، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن إفتتاح 4 مساجد جديدة بعدد من مراكز المحافظة، «المسجد الكبير - أبو زيادة - دسوق، ومسجد قطب أبو زيادة - عزبة مبارك - الحامول، ومسجد الرحمة - دار السلام شنو - كفر الشيخ، ومسجد مصطفى محمد عطيه - أم سن - الرياض»، وسط سعادة غامرة للأهالى وفى جو يسوده البهجة والفرح والسرور، بحضور الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات، والشيخ على حمدون، مدير إدارة غرب كفرالشيخ، والشيخ سعد الزيات، مدير إدارة دسوق بحرى، والشيخ حسن رزق عاشور، مدير إدارة الرياض غرب، والشيخ سعد ضبش، مدير إدارة الحامول غرب، وعلماء الأزهر والأوقاف، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، وجماهير غفيرة من رواد هذه المساجد.

وذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التى تواكب الجمهورية الجديدة والتى تأتى فى إطار تكثيف الجهود للإنتهاء من الإحلال والتجديد لجميع المساجد تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».

ويأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطى المستنير وتعميق الحس الإيمانى لدى المواطنين، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

قال محافظ كفرالشيخ، أن المساجد هى بيوت الله تعالى، وهى منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعى الدينى والثقافى وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، داعيًا أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود فى نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف فى بناء المساجد وتطويرها، وحرصها على نشر الفكر الوسطى المعتدل.

وقد أدى الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بدسوق والتى كانت بعنوان «دين الإنسانية فى أسمى معانيها - حرمة الدماء والأموال والأعراض - فى ضوء خطبة حجة الوداع»، كما عقد مقرأة الأئمة، ولقاء الجمعة للأطفال عقب مقرأة الجمهور مباشرةً، وقد اختتمت فاعليات الافتتاحات المباركة بمجالس «الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم»، مؤكدًا أن جميع المساجد قد إلتزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والإستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبا.

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