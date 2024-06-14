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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. منتخب ألمانيا يضرب إسكتلندا بثلاثية في الشوط الأول

مباراة ألمانيا ضد
مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا
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أنهى منتخب ألمانيا، الشوط الأول من مباراته ضد إسكتلندا، متقدمًا بثلاثية نظيفة، في افتتاح بطولة يورو 2024.

تقام حاليًا مباراة افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا وإسكتلندا على ملعب أليانز أرينا، معقل نادي بايرن ميونخ.

سجل فلوريان فيرتز أول أهداف بطولة يورو 2024، ليضع منتخب ألمانيا في المقدمة على إسكتلندا بهدف سجله في الدقيقة العاشرة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة عرضية من زميله جوشوا كيميش.

وأحرز موسيالا الهدف الثاني للمنتخب الألماني في شباك إسكتلندا في الدقيقة 19، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من كاي هافيرتز.

وأضاف هافيرتز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 45+1، بعدما تدخل ريان بورتيوس لاعب المنتخب الإسكتلندي على إلكاي جوندوجان قائد منتخب ألمانيا بعنف في منطقة العمليات، ليحصل على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 44 إثر تدخله العنيف.

يورو 2024

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخبا ألمانيا وإسكتلندا في المجموعة الأولى ببطولة يورو 2024، رفقة منتخبي، المجر وسويسرا.

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