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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يزعم قصف قاذفة صواريخ تابعة لحزب الله

صاروخ
صاروخ
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه نفذ ضربة على قاذفة صواريخ تابعة لحزب الله في يارون بجنوب لبنان قبل فترة وجيزة، وقال أنها استخدمت في هجوم على أفيفيم بشمال إسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف جيش الاحتلال أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت أيضا مستودعا للأسلحة تابع لحزب الله في رامية، وبنية تحتية في عيترون.

كما قالت سلطات الاحتلال أن صفارات الإنذار التي انطلقت في مارجليوت الساعة 7:30 مساء، كانت بسبب صاروخ أطلق من لبنان وضرب منطقة مفتوحة.

وأطلقت 10 صواريخ أخرى من لبنان على المطلة وأطلقت صفارات الإنذار في البلدة الساعة 9:09 مساء.

ولم تسفر الهجمات الصاروخية من قبل حزب الله عن وقوع إصابات.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم، عن إطلاق 35 صاروخا من لبنان على كريات شمونة وبلدة كفار سولد القريبة.

وردا على هذا، قصفت المقاتلات الإسرائيلية عدد من المواقع التابعة لحزب الله في العديسة وكفركلا، وقصفت كذلك مواقع الإطلاق بالمدفعية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله لبنان