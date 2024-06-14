رسميًا.. نجم ليفربول السابق ينتقل إلى ساوثهامبتون

أعلن نادي ساوثهامبتون، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الإنجليزي آدم لالانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انتقل آدم لالانا إلى ساوثهامبتون لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برايتون، لينضم إلى صفوف الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعود لالانا إلى ساوثهامبتون بعد 8 سنوات من مغادرته للفريق عام 2014 للانتقال إلى ليفربول، الذي حقق معه العديد من الإنجازات، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

أرقام آدم لالانا

شارك صاحب الـ34 عامًا خلال مسيرته مع ليفربول في 346 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا، وفاز بـ5 ألقاب.

ورحل لالانا من ليفربول، وانتقل إلى برايتون عام 2020، ليخوض معه 68 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، كما لعب مع منتخب إنجلترا 35 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف طوال مسيرته الكروية حتى الآن.

يُذكر أنّ ساوثهامبتون نجح في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على ليدز يونايتد بهدف للا شيء في مباراة البلاي أوف المؤهلة للبريميرليج.