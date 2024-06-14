ads
الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. نجم ليفربول السابق ينتقل إلى ساوثهامبتون

آدم لالانا
آدم لالانا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي ساوثهامبتون، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الإنجليزي آدم لالانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انتقل آدم لالانا إلى ساوثهامبتون لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برايتون، لينضم إلى صفوف الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعود لالانا إلى ساوثهامبتون بعد 8 سنوات من مغادرته للفريق عام 2014 للانتقال إلى ليفربول، الذي حقق معه العديد من الإنجازات، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

أرقام آدم لالانا

شارك  صاحب الـ34 عامًا خلال مسيرته مع ليفربول في 346 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا، وفاز بـ5 ألقاب.

ورحل لالانا من ليفربول، وانتقل إلى برايتون عام 2020، ليخوض معه 68 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، كما لعب مع منتخب إنجلترا 35 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف طوال مسيرته الكروية حتى الآن.

يُذكر أنّ ساوثهامبتون نجح في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على ليدز يونايتد بهدف للا شيء في مباراة البلاي أوف المؤهلة للبريميرليج.

لالانا ساوثهامبتون ليفربول الدوري الإنجليزي آدم لالانا لالانا ينضم لصفوف ساوثهامبتون