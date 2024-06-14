يورو 2024.. موسيالا يسجل هدف ألمانيا الثاني في شباك إسكتلندا (فيديو)

سجل جمال موسيالا، هدف منتخب ألمانيا الثاني في شباك إسكتلندا، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أليانز أرينا، في افتتاح بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

افتتح فلوريان فيرتز أهداف بطولة يورو 2024، ليضع منتخب ألمانيا في المقدمة على إسكتلندا بهدف سجله في الدقيقة العاشرة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة عرضية من زميله جوشوا كيميش.

وأحرز موسيالا الهدف الثاني للمنتخب الألماني في شباك إسكتلندا في الدقيقة 19، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من كاي هافيرتز، لتصبح نتيجة اللقاء حتى الآن 2-0 لصالح منتخب ألمانيا.

ويتواجد منتخبا ألمانيا وإسكتلندا في المجموعة الأولى ببطولة يورو 2024، رفقة منتخبي، المجر وسويسرا.

يورو 2024

وجاءت مجموعات يورو 2024، كالتالي: المجموعة الأولى: ألمانيا - إسكتلندا - المجر - سويسرا، المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا، المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا، المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا، المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا، المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.