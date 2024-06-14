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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. فيرتز يضع منتخب ألمانيا في المقدمة على إسكتلندا (فيديو)

مباراة ألمانيا ضد
مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا
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أحرز فلوريان فيرتز، نجم منتخب ألمانيا، أول أهداف بطولة يورو 2024، حينما وضع منتخب بلاده في المقدمة على إسكتلندا، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أليانز أرينا في افتتاح البطولة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تقدم فيرتز لمنتخب ألمانيا بهدف في الدقيقة العاشرة، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة عرضية من زميله جوشوا كيميش.

ويتواجد منتخبا ألمانيا وإسكتلندا في المجموعة الأولى ببطولة يورو 2024، رفقة منتخبي، المجر وسويسرا.

يورو 2024

وجاءت مجموعات يورو 2024، كالتالي: المجموعة الأولى: ألمانيا - إسكتلندا - المجر - سويسرا، المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا، المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا، المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا، المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا، المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.

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