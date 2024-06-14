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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وفاة مصري في حادث دهس بـ الكويت وهروب قائد المركبة

الكويت
الكويت
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لقي مقيم مصري مصرعه في حادث دهس مروع في منطقة الجهراء مساء اليوم، بينما لاذ قائد المركبة بالفرار من موقع الحادث.

وبحسب مصادر أمنية، تلقت دوريات الإسعاف والشرطة بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس في منطقة الجهراء، حيث هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى الموقع.

وعند وصولهم، وجدوا جثة المقيم المصري ملقاة على الأرض، بينما أوضح المسعفون أنه قد فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة.

ووفقًا للمصادر، أفاد شهود عيان بأن قائد المركبة التي دهست الضحية قد لاذ بالفرار من موقع الحادث فور وقوعه.

وقد أمر المحقق برفع جثة الضحية ونقلها إلى الطب الشرعي، فيما أعلنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن فتح تحقيق موسع للكشف عن هوية قائد المركبة المتسبب في الحادث وضبطه.

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