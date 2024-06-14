رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تخرج الكلية المعمدانية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، بحفل تخرج الكلية المعمدانية المحافظة التابعة للطائفة الإنجيلية ، بحضور كل من الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية ، والدكتور القس اسطفانوس زكي، الأمين العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور إسحق مرزوق، عميد الكلية والدكتور بيتمان والقس رضا عدلي. والنائب المستشار إيهاب رمزي، والنائبة هيام فاروق، والكاتبة فاطمة ناعوت، والشيخ رضا البطل، عضو المجلس الإنجيلي العام.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، في كلمته خلال حفل التخرج: “إننا نشكر الله من أجل بلادنا، ولأننا جزء من هذا الوطن، وحاضره ومستقبله،إنه وأن وجودنا في هذا الاحتفال مسلمين ومسيحيين يؤكد أن مصر سبيكة عصية على الكسر” .

وأضاف "أن التعليم السليم هو ضمان للعبادة والمسؤولية الكنسية، وأن التعليم مبني على كلمة الله"، "مؤكدًا "أنه لا يجوز أبدًا فصل التعليم عن العبادة، وأن عند غياب يقينية الاعتقاد يحل الترهل الروحي والإداري، ثم الفوضى، وهو ما يبعد الكنيسة عن رسالتها".

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