ads
الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تخرج الكلية المعمدانية

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، بحفل تخرج الكلية المعمدانية المحافظة التابعة للطائفة الإنجيلية ، بحضور كل من الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية ، والدكتور القس اسطفانوس زكي، الأمين العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور إسحق مرزوق، عميد الكلية والدكتور بيتمان والقس رضا عدلي. والنائب المستشار إيهاب رمزي، والنائبة هيام فاروق، والكاتبة فاطمة ناعوت، والشيخ رضا البطل، عضو المجلس الإنجيلي العام.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، في كلمته خلال حفل التخرج: “إننا نشكر الله من أجل بلادنا، ولأننا جزء من هذا الوطن، وحاضره ومستقبله،إنه وأن وجودنا في هذا الاحتفال مسلمين ومسيحيين يؤكد أن مصر سبيكة عصية على الكسر” .

وأضاف "أن التعليم السليم هو ضمان للعبادة والمسؤولية الكنسية، وأن التعليم مبني على كلمة الله"، "مؤكدًا "أنه لا يجوز أبدًا فصل التعليم عن العبادة، وأن عند غياب يقينية الاعتقاد يحل الترهل الروحي والإداري، ثم الفوضى، وهو ما يبعد الكنيسة عن رسالتها".

c5d24777-c881-442a-84fd-4349d2358d8f
c5d24777-c881-442a-84fd-4349d2358d8f
e3223ea8-b9ea-4fec-84e0-5b2b13d80533
e3223ea8-b9ea-4fec-84e0-5b2b13d80533
97a99b01-fd18-4dec-9a16-f08c78f3e669
97a99b01-fd18-4dec-9a16-f08c78f3e669
02c79b57-0b6a-4008-b6e2-f6648c43b65f
02c79b57-0b6a-4008-b6e2-f6648c43b65f
d6876854-7aef-48a3-8697-c302398285d9
d6876854-7aef-48a3-8697-c302398285d9
الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تخرج الكلية المعمدانية المحافظة الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر التعليم